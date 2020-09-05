Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Совсем недавно компания Nvidia раскрыла множество свежих деталей по поводу видеокарт нового поколения RTX 3000 Ampere. Разработчики пообещали, что за половину стоимости RTX 2080 Ti (1 000 евро) графические процессоры смогут обеспечить чуть ли не 50% прирост производительности и гораздо более низкую стоимость. Естественно, люди, имеющие веские поводы доверять компании на слово, сразу же подумали, почему новые карты будут такими необычайно дешевыми, если мощность только увеличится.

реклама

Другая сторона данного вопроса – такими ли производительными будут RTX 3000, или это маркетинговый ход. Изначально было известно только лишь то, что по всей видимости, утверждения Nvidia насчёт проведённых тестов верны, а сейчас выяснилось, почему компания настолько снизила рыночную стоимость на свою продукцию.

Известный ютубер с ником Linus Tech Tips высказал на этот счёт интересную теорию: на RTX 3060, 3070 и 3080 возложена своеобразная миссия. Они должны составить максимальную конкуренцию консолям нового поколения Sony PlayStation 5 и Xbox Series X, ведь их железо обещает быть в несколько раз солиднее, чем у сегодняшних PS4 и Xbox One. Основой приставок станет архитектура RDNA2 от AMD. С целью защитить рынок ПК от полного поглощения со стороны консолей, Nvidia приняла на себя обязанность понизить стоимость видеокарт, тем самым подогреть интерес пользователей и в несколько раз увеличить спрос.

Источник.