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За много лет уже никто не сомневается, что главный герой серии игр про Ведьмака Геральт из Ривии заслужил звание любимца публики. Невероятное оформление игры, подчёркнутое огромной силой воли и мастерством Геральта, а также всевозможные магические способности – вот что заставило фанатов игры полюбить строгого мутанта с белыми волосами.

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В честь Ведьмака создают многочисленные косплеи, продают одежду и аксессуары, напоминающие детали из игры. Не считая практически ежедневных новостей, Геральт является почти самой популярной персоной во всём игровом сообществе. Недавно Ведьмаку посвятили ещё одну важную роль: на следующей неделе в Брянской области должны состояться выборы нового губернатора.

Вот несколько примеров смелых листовок, изображающих преимущества предвыборной компании Геральта из Ривии – кандидата от народа.

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Как видите, на лозунгах изображена как сериальная версия Геральта, так и традиционная игровая. Неизвестно, насколько далеко готовы зайти организаторы этого мероприятия, но нет никаких сомнений в том, что кое-кто из жителей захочет отдать свой голос за Геральта.

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