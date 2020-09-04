Ведьмака в губенаторы – жители Брянской области предлагают выбрать Геральта из Ривии в качестве кандидата на выборы
За много лет уже никто не сомневается, что главный герой серии игр про Ведьмака Геральт из Ривии заслужил звание любимца публики. Невероятное оформление игры, подчёркнутое огромной силой воли и мастерством Геральта, а также всевозможные магические способности – вот что заставило фанатов игры полюбить строгого мутанта с белыми волосами.
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В честь Ведьмака создают многочисленные косплеи, продают одежду и аксессуары, напоминающие детали из игры. Не считая практически ежедневных новостей, Геральт является почти самой популярной персоной во всём игровом сообществе. Недавно Ведьмаку посвятили ещё одну важную роль: на следующей неделе в Брянской области должны состояться выборы нового губернатора.
Вот несколько примеров смелых листовок, изображающих преимущества предвыборной компании Геральта из Ривии – кандидата от народа.
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Как видите, на лозунгах изображена как сериальная версия Геральта, так и традиционная игровая. Неизвестно, насколько далеко готовы зайти организаторы этого мероприятия, но нет никаких сомнений в том, что кое-кто из жителей захочет отдать свой голос за Геральта.
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