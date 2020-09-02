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Ни для кого не секрет, что компания Rockstar Games не спешит с анонсом новой игры Grand Theft Auto 6, хоть её существование и ведущиеся разработки уже не могут быть оспорены. До сих пор разработчики не уделили игре никакого внимания. За них это активно делают фанаты, пытающиеся внести свою лепту в создание шестой части. В основном поклонники обсуждают размеры будущей карты, пытаясь собственноручно изобразить её. Вот один из примеров.

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Не менее кропотливой работой можно считать разработку логотипа и обложки будущей игры. Как раз этим недавно занялся пользователь Reddit с ником Lazlow017. 4 дня назад он представил своё творение публике. С помощью нескольких программ для редактирования фотографий он нарисовал логотип в классическом стиле Rockstar, а также показал, как будет выглядеть игра на обложке для PlayStation 5.

Две одинаковые обложки отличает лишь различные варианты написания цифр. На первой картинке они написаны стандартным стилем ретро 80-х, а на второй в виде американского флага.

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Буквально две недели назад в сети ходили слухи, что GTA 6 должна стать эксклюзивом для PS5, однако данную теорию пока что ничем нельзя подтвердить. Как будет на самом деле – скоро узнаем. Возможно, до конца текущего года Rockstar даст короткое интервью или ответит в соц. сетях на самые интересующие фанатов вопросы.

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