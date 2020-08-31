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Недавно стало известно, что разработчики долгожданной игры Cyberpunk 2077 заявили о переносе релиза на ноябрь текущего года. Изначально планировалось, что пользователи смогут увидеть проект ещё в сентябре, но CD Projekt RED уверили фанатов, что три месяца – это самый последний срок. Больше ждать не придётся. Несмотря на тот факт, что вживую игру видели лишь журналисты и крупные игровые обозреватели, то есть меньше 1% всех геймеров, ей уже присудили много почётных премий.

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Проходившая игровая выставка Gamescom 2020, полностью посвящённая уже анонсированным проектам, как и обычно, закончилась привычным мероприятием награждения Gamescom Awards. Общепризнанным победителем выбрали Cyberpunk 2077. Ей присудили пять премий в следующих номинациях: лучшая игра для PlayStation, лучшая игра для ПК, лучшая ролевая игра, лучшее на Gamescom и самая ожидаемая игра.

Кроме этого, другие игры тоже удостоились различных почестей, например, Watch Dogs Legion признали лучшим приключенческим боевиком. Самым ожидаемым железом назвали консоль нового поколения Xbox Series X. Лучшим стримером объявили пользователя с ником Gronkh. Особенный приз от жюри под названием "Сердце гейминга" заслужила Indie Arena Booth. Стоит отметить, что выставка проводилась в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса.