В атмосфере Венеры могут скрываться бактерии
Вот уже много десятков лет учёные всего мира занимаются несколькими важными задачами, одной из которых является поиск внеземной жизни. В приоритете всегда находится разумная жизнь, однако обнаруживать планеты, схожие с нашей, никогда не бывает лишним. Очень часто на них обитают микробы, бактерии или ещё меньшие существа, способные размножаться.
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Как известно, самой горячей и раскалённой планетой в нашей Солнечной системе является Венера. На её поверхности температура временами доходит до 465℃. Именно столько нужно, чтобы расплавить свинец. Но, недавно выяснилось, что Венера не всегда была такой. Буквально миллиард лет тому назад она могла похвастаться цветущими растениями и глубокими реками, возможно, чем-то заселёнными.
Зарождение и развитие жизни продолжалось бы, если б температура планеты не начала резко повышаться, вследствие чего всё живое умерло, а реки моментально высохли, не оставив и следа. Исследования прошлых годов подтвердили, что ниже облаков на Венере постоянно сохраняется туман, состав которого до сих пор остаётся загадкой.
Сейчас учёные предполагают, что на Венере существует вполне активная жизнь. Она представляет собой множество бактерий, питающихся в охлаждённых слоях атмосферы. По предварительным данным, их на Венере примерно 5 000 тонн.
Учитывая данное открытие, исследователи задумались над тем, что другие планеты, такие как Юпитер или Сатурн, тоже могут скрывать немало секретов в своей атмосфере.
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