Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вот уже много десятков лет учёные всего мира занимаются несколькими важными задачами, одной из которых является поиск внеземной жизни. В приоритете всегда находится разумная жизнь, однако обнаруживать планеты, схожие с нашей, никогда не бывает лишним. Очень часто на них обитают микробы, бактерии или ещё меньшие существа, способные размножаться.

реклама

Как известно, самой горячей и раскалённой планетой в нашей Солнечной системе является Венера. На её поверхности температура временами доходит до 465℃. Именно столько нужно, чтобы расплавить свинец. Но, недавно выяснилось, что Венера не всегда была такой. Буквально миллиард лет тому назад она могла похвастаться цветущими растениями и глубокими реками, возможно, чем-то заселёнными.

Зарождение и развитие жизни продолжалось бы, если б температура планеты не начала резко повышаться, вследствие чего всё живое умерло, а реки моментально высохли, не оставив и следа. Исследования прошлых годов подтвердили, что ниже облаков на Венере постоянно сохраняется туман, состав которого до сих пор остаётся загадкой.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Сейчас учёные предполагают, что на Венере существует вполне активная жизнь. Она представляет собой множество бактерий, питающихся в охлаждённых слоях атмосферы. По предварительным данным, их на Венере примерно 5 000 тонн.

Учитывая данное открытие, исследователи задумались над тем, что другие планеты, такие как Юпитер или Сатурн, тоже могут скрывать немало секретов в своей атмосфере.

Источник.