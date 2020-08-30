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В атмосфере Венеры могут скрываться бактерии

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Вот уже много десятков лет учёные всего мира занимаются несколькими важными задачами, одной из которых является поиск внеземной жизни. В приоритете всегда находится разумная жизнь, однако обнаруживать планеты, схожие с нашей, никогда не бывает лишним. Очень часто на них обитают микробы, бактерии или ещё меньшие существа, способные размножаться.

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Как известно, самой горячей и раскалённой планетой в нашей Солнечной системе является Венера. На её поверхности температура временами доходит до 465℃. Именно столько нужно, чтобы расплавить свинец. Но, недавно выяснилось, что Венера не всегда была такой. Буквально миллиард лет тому назад она могла похвастаться цветущими растениями и глубокими реками, возможно, чем-то заселёнными.

Зарождение и развитие жизни продолжалось бы, если б температура планеты не начала резко повышаться, вследствие чего всё живое умерло, а реки моментально высохли, не оставив и следа. Исследования прошлых годов подтвердили, что ниже облаков на Венере постоянно сохраняется туман, состав которого до сих пор остаётся загадкой.

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Сейчас учёные предполагают, что на Венере существует вполне активная жизнь. Она представляет собой множество бактерий, питающихся в охлаждённых слоях атмосферы. По предварительным данным, их на Венере примерно 5 000 тонн.

Учитывая данное открытие, исследователи задумались над тем, что другие планеты, такие как Юпитер или Сатурн, тоже могут скрывать немало секретов в своей атмосфере.
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