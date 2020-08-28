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Наконец пришло то самое время. Миллионы пользователей ждали возможности предзаказать консоль нового поколения Sony PlayStation 5. Сегодня это стало официально возможно для американских фанатов. Небольшим разочарованием является ограничение на количество приставок, из-за которого далеко не все желающие смогут первыми окунуться в атмосферу некстген игр.

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Как и ожидалось ранее, чтобы получить устройство, каждому пользователю потребуется немного удачи, ведь Sony фактически преподнесла лотерею. Стать первым обладателем PS5 может каждый – это чистая правда, но успеть заказать её многие не успеют, т.к. уже сейчас спрос на консоль перевалил за 4-значные цифры. Абсолютно все поданные заявки принимаются и обрабатываются в порядке естественной очереди. Увы, за границей посылку получить не удастся.

Попытать счастье можно также и отправив устройство на какой-либо американский адрес, например, к доверенным лицам или знакомым, а потом попросить отправить приставку по почте. Естественно, всё это произойдёт только в том случае, если заказчик вовремя зарегистрируется и ему повезёт в отборе. Известие о том, что компания Sony выбрала именно вас, придёт на личную электронную почту. Ниже приводится пример регистрационной формы.