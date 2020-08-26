Энтузиаст показал самую красивую версию GTA 4 из всех существующих – трассировка лучей перенесла игру на несколько лет вперёд
Вот уже несколько лет технологии и прогресс в сфере компьютерной графики позволяют с каждым днём совершенствовать качество изображений. Несмотря на довольно неплохую графику в продвинутых играх, многие пользователи, которые могут себе позволить видеокарту с трассировкой лучей, предпочитают доводить качество до самого максимума. Данная тенденция распространяется также и на старые игры, вышедшие пять, а то и больше лет назад.
Большинство читателей нашего сайта уже видели, во что энтузиасты превращают Grand Theft Auto 5, релиз которой состоялся в 2015 году. Чуть меньше внимания уделяется прошлой части легендарной серии – GTA 4. Скоро ей исполнится 12 лет, но тем не менее, трассировка лучей, в несколько раз улучшенные тени и десятки графических модов легко сделали из неё отличный пример некстген игры будущего.
реклама
Впечатляющий ролик езды на машине во вселенной GTA 4 выложил на своём канале Digital Dreams энтузиаст, посвятивший много лет созданию идеальных игр, ни чуть не уступающих реальности и всем современным творениям. Чтобы попробовать повторить нечто подобное, понадобится видеокарта GeForce GTX 1080 Ti.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила