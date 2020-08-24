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Единственным конкретным сроком выпуска новой консоли Sony PlayStation 5 до недавнего времени был рождественский сезон. Компания-разработчик более месяца назад объявила, что официальный анонс приставки состоится ни раньше ни позже новогодних каникул. Вот уже несколько месяцев известнейшие инсайдеры сферы технологий заняты лишь одним делом – все они пытаются указать число и месяц, когда PS5 впервые появится в магазинах.

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Немногим более недели назад в официальном блоге Fortnite появилась информация о новом пакете для игры под названием The Last Laugh. В основном информация предназначалась исключительно для пользователей, знакомых с игрой, но в самом конце записи внимательные подписчики заметили, что пакет станет доступным в день выхода консолей PS5.

Учитывая заранее известный факт, что набор появится 17 ноября, можно сделать смелый вывод: в качестве дня релиза Sony наметила именно 17 число 11 месяца текущего года. Если посмотреть на утечку с другой стороны, компания даже не намекнула на конкретный месяц, не говоря уже о числе. Возможно, что дни не совсем совпадут из-за каких-либо неточностей. Сейчас ясно одно – забрать консоль с прилавков пользователи смогут уже в ноябре.

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