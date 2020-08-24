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Каждый геймер знает, что крупнейшие игры содержат в себе массу интересного контента, однако уместить в себе всё сразу не подвластно даже лучшим ААА-проектам. Чтобы разнообразить жизнь пользователям, разработчики создают отдельные дополнения, называемые DLC (downloadable content), которые чаще всего представляют из себя обновления среднего размера.

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Как известно, прошлая игра компании CD Projekt RED The Witcher 3: Wild Hunt часто получала бесплатные дополнения. Совсем скоро студия выпустит своё новое творение – долгожданную Cyberpunk 2077. Несомненно, игра позволит полностью окунуться в мир будущего и ощутить превосходство высоких технологий, но кроме этого пользователям хотелось бы знать, будет ли разработчик всячески поддерживать своих клиентов.

Вчера на этот вопрос наконец то появился ответ, когда геймер с ником NachoFireX напрямую спросил у CD Projekt RED в Twitter, добавят ли в игру поддержку бесплатных DLC, как в 3-ей части Ведьмака. Создатели не стали тянуть с ответом, отослав красочную гифку со словами: "Ооо дааааа!". Конечно, далеко не все дополнения окажутся бесплатными. За деньги станут продавать только крупные DLC с важными сюжетными моментами, необходимыми для понимания общей картины. Напомним, что выход игры намечен на 19 ноября текущего года.

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