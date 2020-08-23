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Все без исключения фанаты игры Witcher 3: Wild Hunt и серии книг Аджея Сапковского знают, что главный герой ведьмак Геральт из Ривии никогда не обладал и не обладает превосходными магическими способностями, которые могут позволить обмениваться словами с помощью телекинеза или создавать порталы, переносящие материю из одного места в другое.

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Максимум, на что способен Геральт – это создавать знаки с помощью элементарных знаний и большой силы воли. Действуют они по разному, но ни один не является настоящим воплощением магии. При первом же знакомстве пользователя с главным героем игры всем приходило в голову, как было бы удобнее играть, если бы ведьмак обладал подлинной магией.

Увы, по сюжету колдуном Геральт стать никак не мог, однако совсем недавно такая возможность появилась. Подобно Йеннифэр или Трисс Меригольд, в новом моде под названием Magic Spells for Signs and Weapons Геральт начинает изучать увесистые тома, объясняющие, как овладеть чародейством. Немногим после главный герой может легко становиться невидимым для простых людей, забрасывать врагов сотнями метеоритов, создавать магические ловушки для неприятелей или даже замедлять стандартное течение времени, подстраивая его под собственные интересы.

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