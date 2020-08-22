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Осенью 2017 года компания Apple представила новую флагманскую модель под названием iPhone 7. Среди достоинств смартфона в то время были: 2 Гб оперативной памяти, основная камера на 12 Мп, поддержка карт памяти на 256 Гб, а также чип A10 Fusion. На момент начала продаж в России смартфон стоил в среднем 60 000 рублей в зависимости от места покупки. Сегодня же телефон можно купить за вдвое меньшую сумму.

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Недавно специалистами издания Hi-Tech Mail.ru было официально подтверждено, что если сравнивать с начальной стоимостью, смартфон подешевел практически в 3 раза. На данный момент примерная цена устройства составляет 23 450 рублей, если брать в расчёт версию на 32 Гб.

Сейчас смартфон поддерживает фирменную версию прошивки iOS 13. Он хорошо защищён от попадания воды и капель жидкости любых размеров. Идеально подойдёт для отдыха, где можно ненароком обронить устройство в воду. Стандарт IP67 даёт полноценную гарантию того, что смартфону не повредит пыль. В своё время флагман был одним из самых продаваемых телефонов в стране. В отличие от старшей модели, iPhone 7 имеет немного меньший размер дисплея – всего 4,7-дюймов.

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