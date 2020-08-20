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Информация о предзаказах PlayStation 5 будоражит умы фанатов

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Уже долгое время после официального анонса дизайна приставки Sony PlayStation 5 пользователи ждут возможности оформить предварительный заказ и получить устройство раньше других. Несмотря на то, что в Amazon уже много раз создавались странички для PS5, там указывалась лишь примерная цена, а предзаказ не был предусмотрен.

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В ответ на сообщение пользователя IronManPS5, известного своими инсайдерскими прогнозами, некто с ником LocutussBorg прикрепил фотографию квитанции из магазина Gamestop, в которой была указана покупка консоли нового поколения. Стоимость приставки – 231 евро, что равняется примерно 20 000 рублей или же 273 долларам.

Возможно, показанная квитанция от магазина Gamestop является подделкой, но если информация подтвердится, то можно рассчитывать, что прошлые инсайды IronManPS5 тоже правдивы. Например, в прошлом он говорил, что датой выхода PS5 будет 20 ноября. Сама Sony впоследствии рассказала, что их консоль можно будет приобрести в середине ноября. Как и всегда, никаких комментариев от Sony фанаты на этот счёт не дождались. Скорее всего появление первых предзаказов означает лишь одно – релиз приставки не за горами.
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