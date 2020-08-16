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Не секрет, что большинство фанатов GTA 5 и прошлых игр серии уже как минимум 3 года ждут выхода новой части – долгожданной Grand Theft Auto 6, про которую столько говорят и пишут на различных форумах. Естественно, пользователи ожидают, что в продолжении легендарной серии будет всё тот же привычный сеттинг, то есть масштабные и интересные ограбления, открытый, наполненный всевозможными деталями игровой мир, многочисленные виды оружия, машин и т.д.

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К сожалению, всё может оказаться не так, как хотят игроки, ведь каждый знает, что львиную долю при создании любой видеоигры берут на себя не программисты, а сценаристы, продюсеры и режиссёры. Именно они придумывают места, где будут разворачиваться основные события, наполняют игру нужными ей элементами и разрабатывают сюжет.

В последнее время из компании Rockstar Games массово уходят сотрудники, притом не простые, а ветераны, проработавшие практически 20 лет. Совсем недавно студию покинул известный разработчик Лазло Джонс, который внёс огромную лепту в создание GTA 5 и даже нескольких других частей (GTA: San Andreas, GTA: Vice City, GTA IV). Ранее компанию покинул главный директор Rockstar North Лесли Бензис, а также сооснователь и по совместительству ведущий сценарист Дэн Хаузер. Всё это может непосредственно повлиять на GTA 6, но повлияет ли – пока неизвестно. Возможно, в скором времени Rockstar подыщут ветеранам замены.

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