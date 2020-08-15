Популярный мод для The Witcher 3 получил масштабное обновление и массу новых возможностей
Уже давно мы не сообщили вам об обновлениях мода Redux для легендарной игры The Witcher 3. Так как несколько дней назад разработчик данного мода решил внести в него массу коррекций, сегодня мы расскажем вам о всех новых функциях, а также тех, что были доступны ранее. Сейчас на портале nexusmods доступна версия 3.3.
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История создания обширной модификации началась с того момента, когда некий Алекс Вукович решил, что игре недостаёт реалистичности, сделав ИИ не игровых персонажей в разы умнее в плане ведения боя. Правдоподобность принесла моду большой успех, после чего его начали регулярно обновлять. Нынешняя версия 3.3 уменьшила скорость действия навыка "быстрый метаболизм", принесла совершенно новые эффекты от повреждений противников, а также сбалансировала зависимость между алхимическими навыками и боевыми.
Кроме прочего, разработчик значительно уменьшил файл с модом, а также включил возможность поддержки французского языка. В прошлом обновлении создатель модификации переработал основной навык «Смертельная точность» так, чтобы шанс мгновенного убийства зависел исключительно от удачного выполнения главным героем защитных приёмов. Полный список изменений вы можете прочесть здесь.
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