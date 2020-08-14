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Большинство игр на PlayStation 5 не смогут работать в 4К разрешении – спорные сведения от отраслевого инсайдера

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К скорому выпуску консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X интерес пользователей возрастает с каждым днём. Всё больше запросов вбиваются в поисковик Google. Тем временем в интернете всплывают очередные подробности, связанные с работой консолей. По крайне мере одной из них.

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Так, недавно речь зашла о будущих играх на PS5 и разрешениями, в которых они будут работать. Знакомый многим пользователям Твиттера инсайдер с ником Dusk Golem вчера заявил, что сейчас практически все разработчики игр для приставки Sony пытаются решить вопрос поддержки 4К качества изображения.

Несколько последних записей инсайдера, связанных с игрой Resident Evil Village вследствие полностью подтвердились, поэтому причин для излишнего недоверия к нему нет. Согласно его посту от 13 числа текущего месяца, большинство игр на PlayStation 5 не смогут функционировать в 4К разрешении, как того бы хотели владельцы консолей.

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Максимум, на что могут рассчитывать пользователи – это фейк-4К. К счастью, особо расстраиваться не стоит, ведь в поддельном 4К будут работать игры от маленьких производителей и студий, находящихся на низшей стадии развития. Кроме прочего, инсайдер сообщил, что подобных проблем у игр на Xbox Series X наблюдаться не будет.
Источник. 

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