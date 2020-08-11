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В последнее время между двумя не выпущенными консолями от популярных производителей (Sony и Microsoft) ведётся битва за звание лучшей. Пока что преимущество на стороне PlayStation 5, но до начала продаж и первых отчётов уверенно заявлять о чьей-то победе нельзя.

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Достаточно давно обе компании рассказали, что официальный выход их консолей намечен на период Новогодних праздников, однако никаких точных дат упомянуто не было. Утечек, связанных с PS5, очень мало, притом ни одна из них не даёт возможности располагать конкретной датой выпуска. К счастью, с Xbox Series X всё совсем наоборот.

Ежедневно в сети появляются слухи о ценах на не анонсированную младшую модель под названием Xbox Series S или Xbox Loсkhart, а вчера всплыл гарантийный талон на контроллер для приставок. В нём указано, что дата истечения гарантийного срока – 5 ноября 2021 года.

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Учитывая тот факт, что Microsoft практически всегда предоставляет годовую гарантию на свои устройства, пользователи, ставшие авторами этой утечки, говорят, что именно 5 ноября текущего года Microsoft планирует выпустить Xbox Series X, возможно и младшую модель, а также контроллер к ним обеим при условии существования второй. Стоимость приставок до сих пор не объявлена.

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