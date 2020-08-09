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С того времени, когда японская компания Sony впервые официально заявила о разработке консоли нового поколения PlayStation 5, пользователей интересуют несколько особо важных вопросов, непосредственно касающихся будущего устройства: цена (приблизительную мы уже знаем – за ориентир принята цифра в 500 долларов или 37 000 рублей), дата выхода (предновогодний период), внешний вид и характеристики (показали на двух презентациях) и, конечно, проблема обратной совместимости между старым и новым поколением приставок.

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Различные источники высказывают свои собственные мнения насчёт обратной совместимости в PlayStation 5, однако заранее было известно, что у конкурента в лице Xbox Series X проблем с запуском старых игр не будет. Консоль сможет поддерживать абсолютно все игры с Xbox One и даже некоторые с более давних приставок. Несколько недель назад известный инсайдер уверял в том, что никакой обратной совместимости Sony не осуществит, но сегодня по этому поводу появилась совершенно противоположная информация.

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Популярный в Америке стример Лэнс Макдональд через свой Twitter заявил, что все без исключения игры, доступные на PS4, будут запускаться на PlayStation 5, а так называемый "белый список", куда отправят игры, требующие дополнительной проверки – просто чей-то вымысел. Операционная система приставки не помешает запуску любимых тайтлов. Вскоре после создания поста Лэнс его удалил, но скриншот остался на этом сайте.



