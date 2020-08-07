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Недавно аэрокосмическая компания SpaceX, неизменным руководителем которой является всемирно известный миллиардер Илон Маск, успешно запустила на орбиту нашей планеты частично многоразовый ракетный комплекс Falcon 9. Пока что серьёзных конкурентов у SpaceX нет, но уже очень скоро отечественная компания Роскосмос не только сравняется с американской компанией по успешности, но ещё и обойдёт её, создав нечто более мощное и продвинутое в области космонавтики.

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Во время очередного интервью сайту «РИА Новости», ген. директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что его компания не намерена "сидеть, сложа руки" и "пасти задних". В самый короткий период времени Роскосмос начнёт конструировать собственный аналогичный ракете Falcon 9 носитель с громким названием «Союз-СПГ».

В отличие от прошлой ракеты "Союз-2", новая будет в качестве топлива использовать метан. Сейчас Роскосмос намерен построить именно многоразовый комплекс, а не частично многоразовый, как у SpaceX. В теории комплекс «Союз-СПГ» сможет осуществлять более 100-а запусков. Американская Falcon 9 рассчитана на не более чем 10. Дмитрий Рогозин также отметил, что при создании ракеты отечественные инженеры не повторят той же ошибки, что и американские коллеги, а во много раз превзойдут достижение SpaceX. Никаких точных сроков окончания строительства объявлено не было.