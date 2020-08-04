GTX 1060 всё ещё самая распространенная – опубликован рейтинг пользовательского железа в Steam
Ежемесячно сервис цифровой дистрибуции Steam публикует список о популярном среди геймеров игровом железе. Например, уже по традиции, наиболее используемой видеокартой является GeForce GTX 1060, так как она долгие годы выступает лучшим соотношением цены и качества. Недавно владелец Steam – компания Valve вновь представила интересную статистику по системным характеристикам пользовательских PC.
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Учитывая то, что с каждым месяцем прогресс в сфере технологий продвигается с большей скоростью, сборки компьютеров игроков тоже улучшаются. Так, чаще всего у геймеров в роли ОЗУ выступает память уже не на 8 ГБ, как было ещё полгода назад, а на целых 16 ГБ. ОЗУ такого типа имеют примерно 40% всех пользователей. Одними из самых популярных процессоров выступают "камни" с частотой от 3,3 ГГц до 3,69 ГГц.
На этот раз закрепившаяся традиция с видеокартой GeForce GTX 1060 нисколько не изменилась: её используют 11% геймеров, хоть динамика постепенно и уходит в минусовые значения. Продукция AMD расположилась на 9 месте – это видеокарта Radeon RX 580. Естественно, превосходящее количество процессоров принадлежит компании Intel (76%). Также, по данным Steam, 65% всех геймеров играют в разрешении экрана 1920 х 1080. Больше информации доступно тут.
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