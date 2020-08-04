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PlayStation 4 находится на пике популярности – количество продаж увеличились на 83%

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С ноября 2013 года мир увидел новую консоль Sony PlayStation 4. За семь лет компании удалось продать более 100 миллионов устройств и вывести приставку на лидирующие позиции по популярности во всём мире. На данный момент, по прогнозам аналитиков, интерес к PS4 должен был заметно снизиться, ведь уже через несколько месяцев на прилавках магазинов появится следующее поколение приставок. Но, по данным финансового отчёта Sony, ситуация обстоит как раз наоборот.

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В недавнем отчёте говорится, что продажи игр для консоли и вправду заметно снизились аж на 22%, но это полностью нивелировалось количеством отгруженных приставок. Только за первый квартал во время пандемии компания смогла на 83% увеличить спрос на PlayStation 4, что автоматически принесло огромный доход в размере 3,72 миллиардов долларов.

При сравнении с апрелем-июнем всех прошлых годов, нынешние три месяца оказались наиболее прибыльными, даже несмотря на волну информации по поводу релиза PlayStation 5 и Xbox Series X. Сегодня количество активных подписчиков сервиса PlayStation Plus составило чуть больше 45-и миллионов. В конце отчёта Sony вновь заверила пользователей, что никаких серьёзных проблем с выпуском нового поколения консолей быть не может. В компании всё идёт по плану. Также было заявлено, что в новом 2021 году японская компания ожидает гораздо большей выручки, чем когда-либо в истории PlayStation.
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