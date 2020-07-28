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С момента релиза ставшей впоследствии легендарной Grand Theft Auto 5 на консолях того времени прошло уже почти 7 лет, но многие фанаты до сих пор не перестают в неё играть. Совсем недавно разработчик игры – студия Rockstar Games официально объявила, что желающие поиграть в GTA 5 на консолях нового поколения Sony PlayStation 5 и Xbox Series X смогут это сделать в любое время, к тому же получат большое количество всевозможных наград и интересных неожиданностей.

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К сожалению, до вчерашнего дня разработчики не показали улучшений в геймплее, хоть и обещали, что на новых консолях игра предстанет перед пользователями в совершенно новых красках. Вечером 26 июля на канале DubStepZz появилось видео с демонстрацией игрового процесса. Именно такой будет GTA 5 при игре на PS5 и Xbox X, утверждает автор ролика.

Большинство комментаторов под видео сообщают, что модернизированная GTA 5 и вправду выглядит впечатляюще. Реалистичность картинки зашкаливает, а освещение и вовсе максимально приближено к настоящему. В результате зрители сошлись на мнении, что если Sony сдержит данное ею обещание, и игра действительно окажется такой зрелищной, то она легко завоюет звание самой красивой игры двух поколений приставок.

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