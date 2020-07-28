В два раза больше копий – Sony намерена сделать PlayStation 5 самой продаваемой консолью в мире
Про успешный старт консоли PlayStation 4 известно всем. За семь лет Sony удалось вывести своё устройство практически на первое место в мире по популярности. По состоянию на май 2020 года, общее количество проданных приставок составило 110 миллионов. По прогнозам аналитиков Sony, с новой PlayStation 5 ситуация изменится в лучшую сторону.
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Ресурс DigiTimes, ссылающийся на источники внутри японской компании, уверенно заявляет, что в планах у Sony имеется лидирование на рынке консолей в как минимум ближайшие 5 лет. За этот срок компании удастся реализовать в самом худшем раскладе 120 миллионов игровых приставок. В лучшем это будет около 150-180 миллионов копий. В основном цифра зависит от стоимости самой консоли.
В сравнении с Microsoft, которая планирует за то же самое время продать примерно в два раза меньше устройств, можно сказать, что Sony скорее всего окончательно победит конкурента и в новом поколении. Специально для того, чтобы приставок хватило всем, совсем недавно японская компания увеличила производство до 10 миллионов. Инсайдеры утверждают, что актуальность нового поколения консолей уменьшится с 7 лет, как было с PlayStation 4, до 4-5, ведь графика в играх и их функциональность развиваются с каждым годом.
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