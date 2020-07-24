Консоль для миллионеров – анонсирован выход PlayStation 5 из чистого золота
В то время как Sony активно занимается разработкой консоли PlayStation 5, её маркетингом, рекламой и другими немаловажными вопросами, британская компания с громким названием Truly Exquisite ("По-настоящему изысканная") уже анонсировала свою собственную разработку. Основой для неё станет будущая приставка PS5. Изменять её внешний вид или внутренние характеристики никто не станет. Вместо этого её украсят чистым золотом и платиной.
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Совсем недавно Truly Exquisite объявила на своём официальном сайте, что с выходом стандартной модели они выпустят доработанную золотую версию. Для разнообразия компания решила выпустить три разные оптимизации PlayStation 5: первая будет украшена самым чистейшим золотом из всех существующих – 24-каратным. Вторую покроют более изящным материалом – платиной. Третью тоже "нарядят" в золото, но в отличие от первой, уже в 18-каратное.
Конечно, как и стоило полагать, все без исключения аксессуары для консоли украсят тем же самым 24-каратным золотом с добавлением драгоценных камней. Цена на приставку и аксессуары к ней в золотом обрамлении неизвестна. До самого начала продаж PS5 компания цены не объявит, но, скорее всего, для тех, кто уже планирует покупку золотой консоли, это вовсе не главное. Если кого-либо из наших читателей заинтересовало данное предложение, то оформить подписку на рассылку новостей можно на официальном сайте Truly Exquisite.
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