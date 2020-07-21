В России предложен законопроект, который отменит конфиденциальность в сети
Со времён создания интернета одним из важнейших условий его пользования была конфиденциальность. Конечно, полностью искоренить хакеров, ворующих личные данные, не удавалось никогда, но зато каждый юзер может свободно общаться в социальных сетях, мессенджерах или где-либо ещё. Недавно в России как раз выдвинули законопроект, который может угрожать конфиденциальности пользователей.
реклама
Министерство экономики предложило в качестве эксперимента внести некоторые существенные изменения в пользование интернетом, например, отменить конфиденциальные переписки между людьми в соц. сетях, убрать закон о личных телефонных разговорах или аннулировать врачебную тайну. Кроме этого создатели законопроекта собираются внести ещё одно обязательно условие: отказ от письменного одобрения обработки личных данных.
Естественно, отменить всё вышеупомянутое нужно для конкретной цели. Заключается она в том, что сейчас в стране, по мнению разработчиков законопроекта, очень сильно тормозятся цифровые инновации, присутствующие в других частях мира. Сфера ИИ (искусственного интеллекта) развивается недостаточно быстро, а замедляет её именно конфиденциальность простых граждан. В связи с этим предлагается не брать во внимание желание людей сохранять личные данные с целью безопасности и использовать их без каких-либо разрешений со стороны владельцев. На данный момент законопроект проходит проверки. Скоро его должны рассмотреть в Госдуме. Конкретные сроки заседания неизвестны.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила