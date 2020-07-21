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Со времён создания интернета одним из важнейших условий его пользования была конфиденциальность. Конечно, полностью искоренить хакеров, ворующих личные данные, не удавалось никогда, но зато каждый юзер может свободно общаться в социальных сетях, мессенджерах или где-либо ещё. Недавно в России как раз выдвинули законопроект, который может угрожать конфиденциальности пользователей.

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Министерство экономики предложило в качестве эксперимента внести некоторые существенные изменения в пользование интернетом, например, отменить конфиденциальные переписки между людьми в соц. сетях, убрать закон о личных телефонных разговорах или аннулировать врачебную тайну. Кроме этого создатели законопроекта собираются внести ещё одно обязательно условие: отказ от письменного одобрения обработки личных данных.

Естественно, отменить всё вышеупомянутое нужно для конкретной цели. Заключается она в том, что сейчас в стране, по мнению разработчиков законопроекта, очень сильно тормозятся цифровые инновации, присутствующие в других частях мира. Сфера ИИ (искусственного интеллекта) развивается недостаточно быстро, а замедляет её именно конфиденциальность простых граждан. В связи с этим предлагается не брать во внимание желание людей сохранять личные данные с целью безопасности и использовать их без каких-либо разрешений со стороны владельцев. На данный момент законопроект проходит проверки. Скоро его должны рассмотреть в Госдуме. Конкретные сроки заседания неизвестны.

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