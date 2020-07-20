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В связи с недавними событиями в США и, в частности, акцией Black Lives Matter, многие разработчики игр стали вносить в свои творения серьёзные изменения, чтобы показать толерантность. Примером тому является факт, что из Fortnite убрали несколько спорных элементов. Так как создание долгожданной игры от CD Projekt RED под названием Cyberpunk 2077 ещё не закончилось, фанаты предположили, что компания тоже не обошла стороной популярное в Америке и других странах движение.

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Рассказать об этом решил один из главных дизайнеров заданий Павел Саско специально для сайта Spider’s Web. В интервью он заверил всех поклонников компании в том, что она не стала никоим образом изменять игру, подстраивая её под движение Black Lives Matter. На заданный вопрос, касающейся отношения к акции, дизайнер ответил, что менять сюжет и сеттинг в игре на текущем этапе нельзя, чтобы ни случилось в мире.

Кроме этого, главный дизайнер отметил, что в составе CDPR состоит множество людей с различными суждениями. Все они вносили свою лепту в создание игры. Тем более, что Cyberpunk 2077 в первую очередь является развлечением для игроков, а не конкретной пропагандой какого-либо движения или чего-то ещё. Безусловно, разработчики относятся к акции с определённой поддержкой и без негатива, но изменять игру уже поздно.