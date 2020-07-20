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Относительно недавно в сети появились первые слухи, касающиеся возможного дефицита новой консоли Sony PlayStation 5. Тогда во внимание брались лишь неподтверждённые данные, основанные исключительно на догадках. Основной причиной так полагать была и есть пандемия Covid-19. Остальные факторы неизменно зависят от неё, ведь выставлять слишком высокую цену разработчики не станут из-за глобального кризиса, а снижение стоимости до самых низких отметок приведёт к огромным убыткам.

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До сегодняшнего дня веских оснований полагать, что приставки может кому-то не хватить, не было, но недавно опубликованный на Reddit пост от пользователя с ником u/Kgarvey пролил свет на ситуацию. В нём автор объясняет, что он смог обнаружить официальную страницу для предзаказа PlayStation 5, но после того, как выполнил первую покупку, был сильно разочарован. При попытке сделать второй заказ магазин уведомлял его, что он уже оформил одну покупку. Сделать это повторно не удастся.

Опробовав несколько хитрых методов, пользователь не добился ничего нового: заказать вторую версию консоли нельзя. После многих неудач ему всё также высвечивалась надпись: "Вы уже добавили консоль PlayStation 5 в свою корзину. У Вас может быть только одна версия консоли". Сейчас однозначно говорить о приближающемся дефиците нельзя. Все-таки, данный пост является инсайдом, но если информация правдива, то вскоре Sony обязана объявить решение официально.

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