Следующий топовый флагман Xiaomi будет стоить до 20 000 рублей
Большинство читателей нашего сайта застало те времена, когда самые топовые флагманы в индустрии смартфонов стоили примерно столько же, сколько стоят сегодня бюджетные модели. Со временем телефоны дорожали. В тот самый момент, когда многие компании поднимали цены на свои устройства, появилась китайская фирма Xiaomi, за короткое время прославившаяся практически самым идеальным соотношением стоимость-характеристики.
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Несколько лет подряд компания продавала лучшие флагманы за 1 999 юаней (20 000 рублей), но потом, как и все остальные, ради "выживания" на рынке ей пришлось повысить ставку. Исходя из данных источника, те славные времена снова вернулись: следующий флагман Xiaomi скорее всего будет стоить стандартные 1 999 юаней (20 000 рублей).
По предположительным данным, новинка сможет похвастаться внушительным по размерам экраном с разрешением 2К и частотой обновления дисплея в 120 Гц. Основой будущего флагмана станет мощный на данный момент процессор Snapdragon 865. Также известно, что смартфону достанется очень ёмкая батарея в 5000 мА•ч. 100-ватная быстрая зарядка тоже идёт в комплекте. Заряжать устройство можно будет беспроводным способом, но только с мощностью в 40-ватт. Фирменная прошивка MIUI 12, по слухам, выступит в качестве операционной системы. Отмечается, что релиз сверхбюджетного флагмана намечен на следующий месяц. Его название или другие характеристики пока что неизвестны.
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