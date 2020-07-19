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Железные 60 FPS обеспечены – новая консоль Microsoft Xbox Series X наверняка сможет выдать даже больший результат

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Вот уже долгое время по интернету ходят различные слухи насчёт новой консоли Microsoft под названием Xbox Series X. Одни из них сообщают, что "мощь" и невероятно современные характеристики приставки будут красоваться лишь на бумагах и презентациях, на самом же деле устройство не выдержит конкуренцию с PlayStation 5, как это было с PS4 и Xbox One. Напомним, что первая продалась гораздо большим тиражом.

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Некоторые инсайдеры также уверенно говорили и говорят сейчас, что консоль не сможет работать с играми в высокой частоте кадров, то есть в излюбленных всеми геймерами 60 FPS. Якобы Microsoft никогда не достигнет уровня Sony, но всё это не больше чем слухи. Недавно их официально опроверг известный инсайдер с ником Klobrille.

В своём аккаунте в Twitter он заявил, что пока рано отказываться от мечты опробовать свои любимые игры в 60 FPS. Он имеет проверенные сведения, сообщающие о работе над оптимизацией следующего поколения консолей. По его словам, в том, что Microsoft на этот раз действительно достигнет своей цели, никаких сомнений быть не может. Главный вопрос состоит в том, сможет ли приставка преодолеть порог в 60 FPS и показать значительно лучший результат.
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Теги

microsoft sony playstation 5 xbox series x playstation 5 или xbox series x
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