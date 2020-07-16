Хакеры атаковали страницы известных личностей – аккаунты Илона Маска, Била Гейтса и других были взломаны
С момента создания социальная сеть Twitter никогда не славилась превосходной системой защиты пользователей. Конечно, стандартные методы защиты и двойная верификация присутствуют, как и в любых других сетях, но ежедневно хакеры взламывают сотни аккаунтов. Сегодня ночью случилась одна из крупнейших атак в истории Twitter, во время которой были взломаны страницы самых известных и популярных людей в мире.
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17 часов назад поддержка Twitter сообщила, что неизвестные хакеры осуществили взлом многих верифицированных аккаунтов. Под "горячую руку" мошенников попали: гениальный инженер современности Илон Маск, создатель Microsoft Билл Гейтс, глава Amazon Джефф Безос и другие не менее известные личности. Чтобы взломать аккаунты, хакеры воспользовались методом социальной инженерии, опробовав вначале способ на одном из сотрудников Twitter.
Пока что по этому делу практически ничего не известно: злоумышленников отследить не удалось, никаких следов они не оставили. Все твиты от имени взломанных особ компания немедленно удалила, заодно и ограничив им доступ к ключевой функции социальной сети – возможности выражать свою мысль. По предварительным данным, несколько сотрудников Twitter могли помогать хакерам, или даже быть ими, но подробности остались неизвестны.
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