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Ни для кого не секрет, что самым популярным видеохостингом в мире является YouTube. В нём каждый желающий может смотреть неограниченное количество видео и даже сам выкладывать снятые ролики. Сотни миллионов пользователей ежедневно заходят в YouTube с целью развлечься или почерпнуть полезную информацию, которой там, к слову, предостаточно. К сожалению, в таких больших компаниях, как YouTube, всегда находятся недостатки, исправить которые иногда невозможно. Сегодня мы и расскажем вам об одном из них.

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Нередко такие крупные сайты мирового масштаба содержат в себе много запрещённого контента. Каждая страна сама устанавливает, что входит в пределы нормы, а что нет. Вчера депутатами Госдумы на рассмотрение был выдвинут новый законопроект, целью которого является установление штрафов за отказ удалять запрещённую информацию. Размеры штрафов оказались немаленькими: от 50 тысяч до 4 миллионов рублей в зависимости от того, кем является нарушитель: обычным гражданином, должностным лицом или юридическим лицом.

Специально для тех, кто нарушит закон ещё раз, штрафы будут увеличены в несколько раз. В этом случае минимальная сумма составит 500 тысяч рублей, а максимальная – 15 миллионов. Исходя из этих цифр, можно точно сказать, что при успешном принятии законопроекта YouTube смогут оштрафовать на 157 миллиардов рублей, ведь по подсчётам Роскомнадзора, с видеохостинга до сих пор не удалили практически 11 000 страниц запрещённой в РФ информации.