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В 2018 году одна из крупнейших студий, создающих видеоигры Rockstar Games, выпустила многопользовательский action-adventure Red Dead Online. За несколько лет игра собрала миллионы поклонников. Разнообразный игровой процесс, представленный свободным перемещением по огромному открытому миру, перестрелками, охотой, ездой верхом и т.д. понравился всем, кто потратил деньги на покупку тайтла.

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К сожалению, уже продолжительное время разработчики не вносили в игру серьёзных изменений, не давали пользователям новый контент и практически забыли о своём творении. Это сразу же заметили игроки, негодованию которых нет предела. Чтобы напомнить Rockstar Games о том, что фанаты Red Dead Online до сих пор ждут интересные обновления, игроки решили устроить на серверах своего рода забастовку, массовый протест.

Большое количество игроков открыто признают себя клоунами, ведь только они способны так долго терпеть безразличие разработчиков. Великолепная ранее игра сейчас перестала развиваться. Дабы донести свою мысль как можно яснее, геймеры заполонили сервера клоунами. Ежедневно в игре проходят встречи и митинги игровых персонажей, переодетых в клоунов. Будет ли это движение продолжаться и далее – неизвестно, но вряд ли Rockstar обратит внимание на несколько тысяч недовольных фанатов.