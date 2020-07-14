Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Исходя их прошлой утечки, сообщающей, что Sony официально должна была объявить цены на новую консоль вчера, 13 июля, можно точно сказать, что она не подтвердилась. Даже примерная стоимость приставки до сих пор держится в секрете, хоть инсайдеры и назвали её ещё в прошлом месяце. Недавно мы уже рассказывали вам о том, что немецкое подразделение Amazon опубликовало страницы для PS5 и всех гаджетов к ней, а сегодня то же самое сделал сайт Amazon в Австралии.

реклама

Одним из первых, кто нашёл открытый предзаказ на Amazon, был один из пользователей Reddit. Австралийское подразделение открыло предзаказ на саму PlayStation 5, Digital-Edition (без привода), фирменный беспроводной контролер Dual Sens, зарядную станцию, футуристический мультимедийный пульт управления, HD-камеру и беспроводную гарнитуру. На данный момент возможность предзаказа не активирована, но скорее всего она будет доступна через месяц-два, или даже раньше.

Зависит это от того, когда Sony поделится с фанатами стоимостью на консоль и гаджеты к ней. Кроме долгожданных устройств, австралийское подразделение Amazon также открыло страницы для будущих игр к консоли: Demons Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo 7 и Ratchet & Clank: Rift Apart. Настоящая стоимость PlayStation 5 и перечисленных игр остаётся неизвестной.