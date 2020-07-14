На Amazon появилась официальная страница для предзаказа PlayStation 5 и нескольких игр для неё
Исходя их прошлой утечки, сообщающей, что Sony официально должна была объявить цены на новую консоль вчера, 13 июля, можно точно сказать, что она не подтвердилась. Даже примерная стоимость приставки до сих пор держится в секрете, хоть инсайдеры и назвали её ещё в прошлом месяце. Недавно мы уже рассказывали вам о том, что немецкое подразделение Amazon опубликовало страницы для PS5 и всех гаджетов к ней, а сегодня то же самое сделал сайт Amazon в Австралии.
реклама
Одним из первых, кто нашёл открытый предзаказ на Amazon, был один из пользователей Reddit. Австралийское подразделение открыло предзаказ на саму PlayStation 5, Digital-Edition (без привода), фирменный беспроводной контролер Dual Sens, зарядную станцию, футуристический мультимедийный пульт управления, HD-камеру и беспроводную гарнитуру. На данный момент возможность предзаказа не активирована, но скорее всего она будет доступна через месяц-два, или даже раньше.
Зависит это от того, когда Sony поделится с фанатами стоимостью на консоль и гаджеты к ней. Кроме долгожданных устройств, австралийское подразделение Amazon также открыло страницы для будущих игр к консоли: Demons Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo 7 и Ratchet & Clank: Rift Apart. Настоящая стоимость PlayStation 5 и перечисленных игр остаётся неизвестной.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила