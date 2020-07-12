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Сегодня вечером начнётся мероприятие под названием Ubisoft Forward, ведь крупнейшая в своём роде выставка E3 была отменена вследствие пандемии коронавируса. Во время мероприятия пользователи ожидают увидеть даты выхода таких долгожданных игр: Assassin's Creed Valhalla, The Division 2 и, конечно, популярное продолжение серии Watch Dogs с наименованием Legion.

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Увы, сегодняшнее событие тоже не обошлось без скандалов: накануне в компании официально объявили, что три значимых топ-менеджера больше не будут работать в Ubisoft. Серж Хаскоет (Serge Hascoet), Яннис Маллат (Yannis Mallat) и Сесиль Корнет (Cecile Cornet) больше никогда не будут занимать любые должности и трудиться над созданием видеоигр.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиллемо лично заявил, что компании нужны серьёзные кадровые перестановки. Также известно, что один из менеджеров был уволен из-за притеснения и оскорбления женщин, работающих в корпорации. Во время одного из корпоративных ужинов в 2014 году он даже совершил убийство. Какая судьба ждёт Ubisoft в недалёком будущем – неизвестно. Возможно, что скоро из компании уйдут и ещё несколько людей, но утверждать это пока что рано.

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