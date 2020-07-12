Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время коллекционеры различных предметов начали собирать старые видеоигры, которые раньше пользовались невероятной популярностью. Огромную прибыль от них получают как продавцы, так и покупатели, которые в будущем всё равно продадут коллекционные предметы. На данный момент сложно выяснить, какой рекорд по самой большой сумме покупки игры удерживался ранее, но точно известно, что вчера был установлен новый.

реклама

За всё время существования видеоигр ни одна из них не продавалась за 114 000 долларов, что в переводе на отечественную валюту равняется примерно 8 063 961 рублю или 100 000 евро. Именно за такую сумму крупный аукционный дом Heritage Auctions продал анонимному покупателю запакованную игру от Nintendo под названием "Super Mario Bros" 1985 года выпуска.

Сделка происходила в Далласе, штат Техас. Там в пятницу 10 числа неизвестный коллекционер приобрёл комплект с оригинальной версией игры. После небольших торгов продавец решил поинтересоваться, кто же поставил новый мировой рекорд, отдав за давно устаревшую игру 114 000 долларов, но никакого ответа не получил. По законному праву покупатель остался анонимным. Возможно, что это была какая-то известная личность, ведь отдавать подобные суммы за видеоигры, пусть и коллекционные, может далеко не каждый.

Источник.