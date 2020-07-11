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В сеть утекла новая концепция дизайна PlayStation 5

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В июне Sony провела долгожданное мероприятие Future of Gaming, на котором показала множество интересных новинок в игровой индустрии, например, Ratchet & Clank: Rift Apart или Spider-Man: Miles Morales. Миллионы пользователей наблюдали, как главной герой в первой игре перемещается между мирами. Впечатляющее продолжение истории Человека-Паука тоже понравилось многим, но кульминацией мероприятия стало появление консоли.

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С того момента прошло много времени, и как только пользователи интернета не подшучивали над причудливым дизайном. Консоль изображали в виде холодильника, шкафа или даже небоскрёба. С самого начала зрители мероприятия разделились на два лагеря: одним дизайн понравился, а другим нет. Точно также случилось и с цветом приставки. По душе он пришелся вовсе не всем.

К счастью, про необычный футуристический дизайн консоли быстро забыли, когда устройство предстало перед пользователями в чёрном цвете. После этого представители Sony заверили, что приставку выпустят и в других вариациях. Вчера в сеть просочилась одна из них. Пользователь с ником BarrBarr опубликовал на форуме ResetEra снимок, на котором была изображена PlayStation 5, но не в классическом белом цвете, а с красно-чёрными оттенками. Насколько хорошо такое оформление? Поделитесь своим мнением в комментариях.

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