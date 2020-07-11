NVIDIA рекомендует обновить драйверы из-за обнаруженной уязвимости
В истории всех производителей техники или аксессуаров к ней случались моменты, когда в их устройствах находили различной степени тяжести уязвимости, способные серьёзно навредить пользователю. Так, сегодня компания Nvidia предупредила всех владельцев видеокарт, на которых установлен драйвер GeForce Experience, о том, что в нём допущена возможность взлома.
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В частности, использовать в дурных целях можно только одну уязвимость с кодом CVE - 2020‑5964, однако и её достаточно, чтобы загрузить на чужой компьютер DoS-атаку ("отказ в обслуживании"), после чего взломщик получит доступ ко всем конфиденциальным данным. По словам разработчиков, абсолютно все версии 3.20.4 без исключения подвержены этой уязвимости. Совершённая атака на устройство приведёт к единственному результату: важная информация с компьютера попадёт не в те руки.
Решение данной проблемы достаточно простое: пользователю нужно всего лишь вручную обновить драйверы до последней версии, перезагрузить компьютер и проверить их наличие. Кроме этого в Nvidia настоятельно рекомендуют обновить драйвера и при использовании более ранних версий, ведь точной информации о распространении уязвимости пока что нет. На данный момент этот вопрос выставлен на обсуждение, что означает очень скорое устранение неполадки.
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