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Долгое время по интернету и не только ходят различные слухи, то и дело подтверждающие или опровергающие стоимость новой консоли Sony PlayStation 5 в 35 000 рублей (500 долларов). В то же время большинство инсайдеров выражает по поводу Xbox Series X более лояльное мнение, позиционируя её как устройство более дешевого плана, рассчитанное в основном на покупателей с бюджетными предложениями. Возможно, это потому, что некоторые из них "купленные", и лишь выражают мнение рекламодателя.

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Как бы там ни было, узнать наверняка не удастся, поэтому сегодня мы приведём вам слова известного Лондонского аналитика Пирса Хардинга-Роллса из фирмы Ampere Analysis. Он, проведя много исследований рынка и прошлых успехов больших корпораций, заверил будущих покупателей, а также всех, кто пока что ими не является, что как цена PlayStation 5, так и цена конкурента в лице Xbox Series X, не превысит 31 000 рублей (450 долларов, 398 евро).

По мнению аналитика, есть даже шанс, что стоимость консоли опустится до 28 000 рублей (400 долларов), но случится это через месяц-два после начала продаж. Такое снижение связано с тем, что пандемия коронавируса приводит всё больше людей в кризисное состояние, вследствие чего многие из них не захотят тратить последние сбережения на игровую приставку. Дабы снизить затраты пользователей, обе компании наверняка удивят своих клиентов новой ценовой политикой. Будет ли PS5 первое время в дефиците – до сих пор неизвестно.

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