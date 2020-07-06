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Недавно на нашем сайте сообщалось, что AAA-игры для будущей консоли PlayStation 5 будут стоить уже не 60 долларов, как сейчас, а значительно дороже, в связи с большими затратами на разработку. Сегодня по этому поводу появилась совершенно новая информация, к сожалению, не предвещающая никаких позитивных изменений. Все пользователи с консолями и так стараются экономить на покупке полноценных AAA-эксклюзивов, но теперь цена на них увеличилась в несколько раз.

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Несколько дней назад голландский интернет-магазин под названием Bol.com опубликовал на своём сайте официальную страничку, посвящённую самым ожидаемым играм для PlayStation 5: Horizon: Forbidden West, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Grand Theft Auto 5, Gran Turismo 7 и некоторыми другими. Всех их связывает одна и та же цена – 75 евро за копию.

Недавнее предположение, что игры подорожают на 15-17% – в корне неправильное. Исходя из данных магазина, можно сделать вывод, что игры стали стоить на 25% дороже, чем раньше. На данный момент магазин открыл доступ только для предварительного заказа, поэтому цены могут поменяться в любой момент. Делать выводы о реальной стоимости тайтлов сейчас рано, ведь Sony официально не подтвердила решение повысить цены.

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