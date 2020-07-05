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Многим известно, что свой внешний вид главным героям GTA 5 подарили три человека: Шон Фонтено, также известный как "Solo" (исполнил Франклина Клинтона), Нед Люк (исполнил Майкла Де Санту) и Стивен Огг (исполнил Тревора Филипса). Все они придали игре своеобразный шарм, из-за чего их действия, поступки и характеры смотрелись максимально реалистично. До сих пор об актёрах, которые будут сниматься в GTA 6, ничего не было известно, но сегодня в интернете появились первые слухи.

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Исходя из данных источника, в роли главного протагониста шестой части легендарной серии GTA будет выступать известный актёр Джанкарло Эспозито – двукратный номинант на премию «Эмми». В нескольких своих успешных фильмах он играл роль наркобарона Густаво Фринга, чем и привлёк внимание фанатов GTA.

В одном из интервью с порталом collider.com Джанкарло заявил, что сейчас он снимается в очень большой и секретной игре. В ней пользователи увидят много нового и, наконец, получат то, чего ждали долгие годы. Зная, что в GTA всегда было место для торговли наркотиками, многие пользователи сделали вывод, что актёр в скором времени исполнит роль протагониста в Grand Theft Auto 6. Пока что Rockstar официально не анонсировала игру, но большой размер игрового мира в новом проекте и его чрезвычайная секретность вселяют надежду, что разработка продолжения идёт полным ходом.

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