Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние месяцы самоизоляции, когда большинство людей сидят дома, популярные магазины видеоигр устраивают всевозможные акции на любимые для многих пользователей игры. Чего стоит одна лишь распродажа от Itch.io, в которой раздавали 1 700 игр за 5 долларов. Недавно магазин PlayStation Store снова объявил о скидках на известные игры. Все они будут доступны по сниженной цене до 16 июля. Мы подобрали для вас три игры, распределив их по возрастанию скидки: 60%, 70% и 80%.

реклама

Unravel Two

Открывает наш список мультиплатформенная приключенческая игра от шведской студии Coldwood Interactive. Весь сюжет построен вокруг антропоморфного котёнка Ярни, путешествующего в поисках воспоминаний о забытой семье. Ключевой механикой игры является полное взаимодействие почти со всеми элементами, а также экономное использование пряжи, из которой и состоит главный герой. При чрезмерном её употреблении котёнок размотается, и игра быстро закончится. Цена – 560 рублей, скидка – 60%

Battlefield V

Данная игра в разы динамичнее прошлой. Она представляет из себя очень реалистичный шутер от первого лица. В центре игры находятся события Второй мировой войны. На Metacritic игра собрала смешанные отзывы от игроков. Два года назад её купили всего 2 миллиона раз, что значительно меньше, чем продажи Battlefield 1. Цена – 1 050 рублей. Скидка – 70%.

анонсы и реклама Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Dragon Age: Inquisition

Легендарное продолжение культовой серии Dragon Age от канадской студии BioWare сейчас продаётся за 400 рублей со скидкой в 80%. В начале игры пользователю предоставляют выбор главного персонажа. Это может быть: человек-воин, человек-маг, эльф-воин, эльф-маг, и гном-воин. Кроме этого можно самостоятельно настроить расу, цвет кожи, голос и другие элементы внешности, что в современное время немаловажно. Перед игроками стоит долгое и сложное задание – возродить инквизицию.