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В PlayStation Store доступны три игры со скидками до 80%: Battlefield V, Dragon Age: Inquisition и Unravel Two

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В последние месяцы самоизоляции, когда большинство людей сидят дома, популярные магазины видеоигр устраивают всевозможные акции на любимые для многих пользователей игры. Чего стоит одна лишь распродажа от Itch.io, в которой раздавали 1 700 игр за 5 долларов. Недавно магазин PlayStation Store снова объявил о скидках на известные игры. Все они будут доступны по сниженной цене до 16 июля. Мы подобрали для вас три игры, распределив их по возрастанию скидки: 60%, 70% и 80%.

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Unravel Two
Открывает наш список мультиплатформенная приключенческая игра от шведской студии Coldwood Interactive. Весь сюжет построен вокруг антропоморфного котёнка Ярни, путешествующего в поисках воспоминаний о забытой семье. Ключевой механикой игры является полное взаимодействие почти со всеми элементами, а также экономное использование пряжи, из которой и состоит главный герой. При чрезмерном её употреблении котёнок размотается, и игра быстро закончится. Цена – 560 рублей, скидка – 60%

Battlefield V
Данная игра в разы динамичнее прошлой. Она представляет из себя очень реалистичный шутер от первого лица. В центре игры находятся события Второй мировой войны. На Metacritic игра собрала смешанные отзывы от игроков. Два года назад её купили всего 2 миллиона раз, что значительно меньше, чем продажи Battlefield 1. Цена – 1 050 рублей. Скидка – 70%.

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Dragon Age: Inquisition
Легендарное продолжение культовой серии Dragon Age от канадской студии BioWare сейчас продаётся за 400 рублей со скидкой в 80%. В начале игры пользователю предоставляют выбор главного персонажа. Это может быть: человек-воин, человек-маг, эльф-воин, эльф-маг, и гном-воин. Кроме этого можно самостоятельно настроить расу, цвет кожи, голос и другие элементы внешности, что в современное время немаловажно. Перед игроками стоит долгое и сложное задание – возродить инквизицию.

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