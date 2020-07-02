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В последнее время многие интернет-издания опубликовали цены на будущую приставку PlayStation 5. Несколько дней подряд большинство новостей из сферы технологий только и рассказывали, во сколько долларов Sony оценит консоль. На нашем сайте таких новостей, как и везде, хоть отбавляй, поэтому сегодня ни одного упоминания о цене не будет.

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Одной из самых популярных тем, связанных с PS5, также является дата выпуска. На этот счёт сказано ровно столько же, сколько и о цене, но с разницей, что сама Sony намекнула зрителям во время прямой трансляции, что это будет приблизительно в новогодние праздники. Конкретных дат названо не было, но один из пользователей Reddit с уверенностью утверждает, что приставки появятся на полках уже 3 ноября.

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