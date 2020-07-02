В сеть утекла дата продаж всех гаджетов для PlayStation 5 и, возможно, самой консоли
В последнее время многие интернет-издания опубликовали цены на будущую приставку PlayStation 5. Несколько дней подряд большинство новостей из сферы технологий только и рассказывали, во сколько долларов Sony оценит консоль. На нашем сайте таких новостей, как и везде, хоть отбавляй, поэтому сегодня ни одного упоминания о цене не будет.
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Одной из самых популярных тем, связанных с PS5, также является дата выпуска. На этот счёт сказано ровно столько же, сколько и о цене, но с разницей, что сама Sony намекнула зрителям во время прямой трансляции, что это будет приблизительно в новогодние праздники. Конкретных дат названо не было, но один из пользователей Reddit с уверенностью утверждает, что приставки появятся на полках уже 3 ноября.
Эту информацию он не выдумал (по его словам, конечно). Пользователь с ником Barron-Blade два дня назад заявил, что он работает в крупной сети магазинов розничной торговли видеоиграми. Недавно в базу данных их магазина добавили все аксессуары для PlayStation 5: подставку, контроллер, беспроводную гарнитуру и т.д. Сейчас они доступны по предварительному заказу, а продажи начнутся 3 ноября. Учитывая это, инсайдер говорит, что на 100% верит, что в тот же день геймерам всего мира дадут возможность купить новую приставку. Возможно, вскоре Sony даст официальный комментарий на этот счёт, который в большей мере разъяснит ситуацию насчёт даты продаж и цены на консоль.
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