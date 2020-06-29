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Откровенно говоря, одной из самых популярных тем для обсуждения в последнее время выступает именно новая игра CD Projekt RED Cyberpunk 2077. Ежедневно про неё появляются всё новые подробности. Тому примером новостная лента нашего сайта, в которой только за вчерашний день про игру написали 5 раз. Данный материал тоже целиком посвящён игре.

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Любители поиграть в игры любых жанров знают, что независимо от рейтинга, будь то лучшие AAA-тайтлы или простенькие "казуалки", удовольствие от прохождения приносят не уровни, хоть на них и приходится основная часть внимания пользователей, а маленькие, на первый взгляд незаметные детали, специально встроенные разработчиками, дабы усилить ощущения от игры и сделать её максимально реалистичной. Очень часто многие такие детали остаются незамеченными, но опытные геймеры, бывает, только ради них и покупают/скачивают игру.

Конечно, если речь идёт о такой крупной студии, как CD Projekt RED, можно смело полагать, что их новая игра будет переполнена важными элементами, улучшающими понимание сюжета. Один из них уже был найден. Речь идёт о случайных встречах NPC в Cyberpunk 2077.

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Дизайнер уровней Майлз Тост недавно заявил, что неигровые персонажи отныне не будут просто сидеть на местах в ожидании встречи с главным героем. В игре они могут свободно перемещаться и случайным образом встречаться с друг-другом, обговаривая житейские вопросы по пути к какому-либо объекту. В коротком интервью мистер Майлз выделил несколько интересных особенностей игры: во-первых, абсолютно мирные в дневное время суток места будут заполнены врагами ночью. Во-вторых, NPC временами станут грабить или даже убивать других NPC, притом без содействия со стороны главного героя.

Наконец, все столкновения или разговоры не будут повторяться. Если в один день где-то произошла кража, то через несколько дней на том же самом месте будет царить тишина и покой. Пока что таких примеров мало, но в будущем, когда релиз игры официально состоится, мы узнаем больше.

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