Найдена ещё одна важная деталь в Cyberpunk 2077, доказывающая, что в игру вложили годы усердной работы
Откровенно говоря, одной из самых популярных тем для обсуждения в последнее время выступает именно новая игра CD Projekt RED Cyberpunk 2077. Ежедневно про неё появляются всё новые подробности. Тому примером новостная лента нашего сайта, в которой только за вчерашний день про игру написали 5 раз. Данный материал тоже целиком посвящён игре.
рекламаЛюбители поиграть в игры любых жанров знают, что независимо от рейтинга, будь то лучшие AAA-тайтлы или простенькие "казуалки", удовольствие от прохождения приносят не уровни, хоть на них и приходится основная часть внимания пользователей, а маленькие, на первый взгляд незаметные детали, специально встроенные разработчиками, дабы усилить ощущения от игры и сделать её максимально реалистичной. Очень часто многие такие детали остаются незамеченными, но опытные геймеры, бывает, только ради них и покупают/скачивают игру.
Конечно, если речь идёт о такой крупной студии, как CD Projekt RED, можно смело полагать, что их новая игра будет переполнена важными элементами, улучшающими понимание сюжета. Один из них уже был найден. Речь идёт о случайных встречах NPC в Cyberpunk 2077.
Наконец, все столкновения или разговоры не будут повторяться. Если в один день где-то произошла кража, то через несколько дней на том же самом месте будет царить тишина и покой. Пока что таких примеров мало, но в будущем, когда релиз игры официально состоится, мы узнаем больше.
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