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Стало известно, чем Cyberpunk 2077 отличается от GTA 5

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Первые впечатления от игры в GTA 5 у многих тестировщиков геймплея были потрясающими: они наконец смогли сделать в виртуальном мире то, что ни в коем случае нельзя совершать в реальности. Это могли быть как угоны автомобилей, так и ограбления банков. Полное отсутствие моральных ценностей у главных героев подарили геймерам настоящую свободу действия, которую до этого не смогли реализовать ни в одной игре.

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Ещё несколько месяцев назад новой игре от CD Project RED Cyberpunk 2077 присвоили высокий возрастной рейтинг, чётко дающий понять, что детям в ней делать нечего. Механикой игры предусмотрены всевозможные нарушения устоявшихся правил. Возможно, геймерам предоставят даже больше возможностей, чем в GTA 5, однако один из разработчиков уровней Макс Пирс заявил, что "приносить неприятности" и крушить всё вокруг будет скучно и бессмысленно.

По словам разработчика, люди, заранее просматривающие геймплей игры, вели себя так же аморально, как и многие игроки GTA 5, но буквально через 10-20 минут им это надоедало, ведь игра скрывает в себе массу интересных деталей. Она даёт пользователю более чем достаточно развлекательных опций, из-за чего тяга к хаосу сама по себе исчезает. Механика построена таким образом, что постоянное разрушение ни к чему не приводит, но если играть в меру, то десятки разных вариантов развития сюжета вовлекут гораздо сильнее, чем бездумные взрывы NPC или угоны машин.
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Теги

cd projekt red cyberpunk 2077 gta 5 cyberpunk
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