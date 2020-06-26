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Недавно разработчики Cyberpunk 2077 вновь перенесли игру, чем расстроили немало фанатов. За достаточно длинное время после анонса в 2012 году про игру уже стало известно очень много разной информации: в центре сюжета будет находиться главная героиня по имени Ви, живущая в антиутопическом городе Найт-Сити, разделённом на шесть уникальных районов.

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Несомненно, после большого успеха The Witcher 3, сомневаться в том, что сюжет данной игры будет в какой-то мере однотонным или скучным, нельзя. То, что CD Project RED перенесла релиз на ноябрь, может означать лишь одно – её нужно довести до идеала, исправив абсолютно все малейшие неточности. Пока что поиграть в игру могут только некоторые журналисты. Им в распоряжение отдали 4-часовую версию, в которой внимательные обзорщики тут же обнаружили интересную отсылку к третьей части "Ведьмака".

Исходя из найденной отсылки, журналисты сделали вывод, что дочь Геральта по Праву Неожиданности присутствует в игре, но, увы, не в качестве NPC или сюжетного персонажа. В одной из многочисленных историй Cyberpunk 2077 в офисе организации «Арасака» персонажу доступна возможность взять журнал с ретро играми, которые были сверх популярны в своё время. Почётное место среди них занимает The Witcher 3: Wild Hunt, а на обложке игры присутствует изображение Цири. Совсем неудивительно, что культовая игра занесена в списки старых, ведь действия происходят в 2077 году, а значит, история про Геральта впервые появилась в магазинах ровно 62 года назад.