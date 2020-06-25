Sony объявляет праздник хакеров – всем, кто найдёт критические уязвимости в PS4, будет выплачено 50 000 долларов
Многие крупные производители техники или софта, такие как Google или Apple, уже много лет назад придумали, как эффективно бороться с хакерами и злоумышленниками, желающими заработать на ошибках компаний. Вместо того, чтобы улучшать систему защиты и пытаться предугадать будущие атаки, маркетологи решили платить хакерам большие деньги, если они раскроют конкретные уязвимости и покажут, как их ликвидировать.
рекламаЭтот удачный ход уже помог Apple сохранить десятки миллионов долларов, отделавшись всего лишь несколькими сотнями тысяч. Данный лайфхак переняли многие другие корпорации, в их числе и японская Sony. Уже через несколько месяцев она выпустит приставку нового поколения PlayStation 5, а сейчас решила ввести систему вознаграждения для хакеров.
До сегодняшнего дня программа PlayStation Bug Bounty была доступна только определённому кругу людей, но теперь всё изменится. Любой энтузиаст сможет сообщить в компанию о найденной ошибке в PlayStation 4 и, если руководство посчитает её важной, пользователю выплатят круглую сумму в долларах. За обнаруженные эксплойты компания платит 50 000 долларов, за любые другие серьёзные уязвимости – 10 000 долларов, за ошибки средней тяжести – 2 500 долларов. Наименьшей ставкой выступает 500 долларов. Деньги может получить абсолютно любой человек, которому посчастливилось найти небольшие, не нарушающие общую работу системы, ошибки.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила