Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие крупные производители техники или софта, такие как Google или Apple, уже много лет назад придумали, как эффективно бороться с хакерами и злоумышленниками, желающими заработать на ошибках компаний. Вместо того, чтобы улучшать систему защиты и пытаться предугадать будущие атаки, маркетологи решили платить хакерам большие деньги, если они раскроют конкретные уязвимости и покажут, как их ликвидировать.

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Этот удачный ход уже помог Apple сохранить десятки миллионов долларов, отделавшись всего лишь несколькими сотнями тысяч. Данный лайфхак переняли многие другие корпорации, в их числе и японская Sony. Уже через несколько месяцев она выпустит приставку нового поколения PlayStation 5, а сейчас решила ввести систему вознаграждения для хакеров.

До сегодняшнего дня программа PlayStation Bug Bounty была доступна только определённому кругу людей, но теперь всё изменится. Любой энтузиаст сможет сообщить в компанию о найденной ошибке в PlayStation 4 и, если руководство посчитает её важной, пользователю выплатят круглую сумму в долларах. За обнаруженные эксплойты компания платит 50 000 долларов, за любые другие серьёзные уязвимости – 10 000 долларов, за ошибки средней тяжести – 2 500 долларов. Наименьшей ставкой выступает 500 долларов. Деньги может получить абсолютно любой человек, которому посчастливилось найти небольшие, не нарушающие общую работу системы, ошибки.

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По сообщениям самой Sony, за всё время она уже выплатила около 175 000 долларов, и в будущем будет активно развивать данную стратегию.