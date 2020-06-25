В Epic Games бесплатно раздают две популярные игры: AER Memories of Old и Stranger Things 3
Недавно магазин Epic Games Store объявил о том, что одну из самых популярных игр в мире – Grand Theft Auto можно забрать абсолютно бесплатно и навсегда. Это событие настолько всколыхнуло геймерское комьюнити, что в один момент онлайн пользователей в магазине было почти столько же, сколько в Steam. Статистика посещения увеличилась в несколько раз, но главный плюс состоял в том, что после раздачи Epic Games приобрёл десятки тысяч новых клиентов, часть из которых будет покупать игры именно у них.
рекламаЧтоб охватить более широкую аудиторию, сегодня магазин вновь начнёт бесплатную раздачу двух игр: AER Memories of Old и Stranger Things 3. Конечно, по уровню они не сравнимы с GTA 5. Их механика менее проста, а качество "подхрамывает", но несмотря на это, они всё равно интересны и играбельны для любых пользователей.
AER Memories of Old
Сказать про эту игру можно немногое: её релиз состоялся 25 октября 2017 года, сюжет вращается вокруг девушки-метаморфа Аук. Ей предстоит отправиться в три разных храма, построенных в давние времена богами. Единственным умением главной героини является превращение в птицу, которая красиво летает под специально созданную для полётов музыку.
Данная игра основана на сериале Stranger Things (Очень странны дела). Пользователю предоставляют возможность выбора между ключевыми персонажами сериала, у каждого из которых есть свои уникальные способности. Пока что обе игры недоступны, а при переходе на страницу появляется надпись "скоро появится". Скорее всего возможность забрать игры появится ближе к вечеру.
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