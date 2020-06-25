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В последние годы в мире всё чаще наблюдается тенденция к переходу от дорогой американской или японской техники к более дешёвой китайской. Смартфоны данной страны представлены на мировом рынке несколькими известными моделями, такими как: ZTE, Huawei, Xiaomi и некоторыми другими. В большинстве случаев они соблазняют пользователей не только бюджетной ценой, но и отменным качеством сборки. Убедится в этом можно на примере Huawei P40, который на данный момент в одном из магазинов России продаётся со скидкой в 10 000 рублей по сравнению с начальной ценой.

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Наибольшей популярностью среди всех моделей компании Huawei пользуется именно флагманская линейка P-series. Каждое такое устройство содержит в себе лучшее качество и современную камеру. По традиции, не стал исключением и Huawei P40. Впервые пользователи России могли познакомиться со смартфоном 10 апреля текущего года, когда он стоил 50 000 рублей.

За эту цену покупатель приобретёт металлический корпус, что немаловажно в эру пластиковых устройств, достаточно мощный процессор Kirin 990 5G собственного производства компании, 8 ГБ оперативной памяти, широкий (6.1") экран с разрешением 2340x1080 пикселей, а также тройной модуль камеры (50+16+8 мегапикселей). Среди минусов: крайне маленькая батарея всего лишь на 3800 мА*ч и отсутствие Google сервисов, что автоматически перекроет возможность использования любых системных приложений на Android, в том числе и Google Play. Своеобразным решением этой проблемы выступает собственный магазин приложений AppGallery.

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