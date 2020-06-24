GTA 5 для PlayStation 5 может получить DLC в виде целого города Liberty City
На нашем сайте уже писали, что после релиза PlayStation 5 в 2021 году для неё выйдет GTA 5 Enhanced. Объявлено это было во время прямой трансляции Sony Live Event, на которой также был раскрыт дизайн консоли. Тогда говорилось, что вместе с игрой владельцы приставок получат много нового контента (какого именно – неизвестно) и 1 миллион игровых долларов ежемесячно. Вся эта информация достоверна и официально подтверждена, но сегодня появились и новые слухи.
Фанатская теория предполагает, что Rockstar Games намеренно решили переиздать GTA 5 на новой платформе, чтобы подарить игрокам много нового контента и интересных заданий. Некоторые игроки даже полагают, что Liberty City для GTA 5 на ПК уже разработан, но создатели игры специально не дают к нему доступ, дабы пользователи проводили больше времени в GTA Online.
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