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Периодически по четвергам в популярной игре GTA Online начинается неделя бонусов, которые могут принести совершенно разные награды и преимущества. Как известно, во многих онлайн-играх заработать внутриигровую валюту в больших количествах очень сложно. Особенно это заметно в GTA, где техника или средства передвижения иногда стоят слишком неприличные суммы. Именно с целью облегчить игрокам жизнь разработчики и создают подобные "праздники".

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Когда в данной игре стартуют тройные награды, как и случилось вчера, пользователи нередко просиживают за компьютером в два или три раза больше времени, чем хотели. Уже сегодня любой игрок может получить тройную награду за гонки на парашютах, но, по статистике, этот род деятельности в GTA не пользуется большой популярностью из-за долгих полётов и однообразных ощущений.

Сейчас на временные бонусы для быстрого заработка игровых долларов сообщество и активные игроки отреагировали преимущественно негативно. Одни в саркастической форме предлагают устроить в будущем подобные награды за игру в гольф, а другие и вовсе предлагают убрать парашютный спорт из GTA Online, ведь по назначению его почти никто не использует.

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