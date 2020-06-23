В GTA Online стартовали тройные награды – бонусы начисляются за прыжки с парашютом
Периодически по четвергам в популярной игре GTA Online начинается неделя бонусов, которые могут принести совершенно разные награды и преимущества. Как известно, во многих онлайн-играх заработать внутриигровую валюту в больших количествах очень сложно. Особенно это заметно в GTA, где техника или средства передвижения иногда стоят слишком неприличные суммы. Именно с целью облегчить игрокам жизнь разработчики и создают подобные "праздники".
Сейчас на временные бонусы для быстрого заработка игровых долларов сообщество и активные игроки отреагировали преимущественно негативно. Одни в саркастической форме предлагают устроить в будущем подобные награды за игру в гольф, а другие и вовсе предлагают убрать парашютный спорт из GTA Online, ведь по назначению его почти никто не использует.
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