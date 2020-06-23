PS5 и PS5 Digital Edition не будут иметь различия в 100 долларов – мнение специалистов Digital Foundry
Недавнее мероприятие Future of Gaming принесло фанатам компании Sony много "пищи для размышлений". Разработчики показали две версии будущей консоли нового поколения PlayStation 5. В первой оптический привод будет встроен в соответствии с заведёнными стандартами, а во второй только возможность цифровой покупки игр. Скачать на такое устройство игры со сторонних источников, таких как Blu-ray диски, не представится возможности.
Среди них и специалисты аналитического издания Digital Foundry. По их мнению, различие между консолями не может быть в ста долларах в связи с тем, что эта сумма слишком большая и, наверняка, покажется большинству пользователей слишком завышенной. Максимальная сумма, полученная от экономии на дисководе, составит для компании всего 20 долларов, поэтому, чтобы продажи окупились, Sony сделает разницу не больше, чем 50 долларов. Таким образом, цифровая версия получит примерный ценник в 500 долларов, а Digital Edition (с дисководом) – 550 долларов.
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