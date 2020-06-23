Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавнее мероприятие Future of Gaming принесло фанатам компании Sony много "пищи для размышлений". Разработчики показали две версии будущей консоли нового поколения PlayStation 5. В первой оптический привод будет встроен в соответствии с заведёнными стандартами, а во второй только возможность цифровой покупки игр. Скачать на такое устройство игры со сторонних источников, таких как Blu-ray диски, не представится возможности.

анонсы и реклама Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Так как японская компания держит цены на обе версии в секрете, пользователям остаётся лишь гадать и предполагать, выдвигая свою, наиболее вероятную стоимость. Самым объективным предположением была цена в 500 долларов за цифровое издание и 600 долларов за стандартную модель с дисководом. Эта теория активно развивалась, находя всё больше сторонников, но есть и те, кто считает её в корне неправильной.

Среди них и специалисты аналитического издания Digital Foundry. По их мнению, различие между консолями не может быть в ста долларах в связи с тем, что эта сумма слишком большая и, наверняка, покажется большинству пользователей слишком завышенной. Максимальная сумма, полученная от экономии на дисководе, составит для компании всего 20 долларов, поэтому, чтобы продажи окупились, Sony сделает разницу не больше, чем 50 долларов. Таким образом, цифровая версия получит примерный ценник в 500 долларов, а Digital Edition (с дисководом) – 550 долларов.

Источник.